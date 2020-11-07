Тюменские хирурги экстренно прооперировали задыхающегося мальчика. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хирурги детского стационара ОКБ№2 провели экстренную двухчасовую операцию задыхающемуся ребёнку, у которого диагностировали стеноз гортани. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, просвет был полностью перекрыт папилломами, из-за чего дыхание практически отсутствовало.

Рецидивирующий папилломатоз гортани – это самая распространенная доброкачественная опухоль гортани. При такой патологии возникают проблемы с голосом и дыханием, т.к. папилломы не дают смыкаться голосовой щели и вызывают стеноз и остановку дыхания.

Врачи аккуратно удалили множество доброкачественных новообразований, по миллиметру освобождая просвет гортани и трахеи. Проведение такой операции требует высокотехнологичной аппаратуры и определённых навыков.

- В той экстремальной ситуации мы были готовы даже к трахеотомии, чтобы в случае ухудшения состояния ребенка обеспечить поступление воздуха в дыхательные пути. К счастью обошлось без установки трахеостомической трубки. Наши анестезиологи-реаниматологи успешно справились с трудной интубацией, дали возможность провести операцию, - рассказала заведующая детским лор отделением, кандидат медицинских наук, оперирующий хирург Надежда Кузнецова.