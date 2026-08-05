«Без права на обжалование»: суд в Тюмени утвердил средневзвешенные оценки для школьников

Суд Тюмени окончательно утвердил средневзвешенные оценки для школьников. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тюмени поставил точку в резонансном споре между администрацией школы № 56 и родителями учащихся. Судебная инстанция отказалась удовлетворять коллективный иск, требовавший признать недействительным «средневзвешенную» оценку.

Конфликт разгорелся после того, как в сентябре 2025 года на официальном сайте образовательного учреждения был опубликован приказ директора, который кардинально менял методику выставления отметок: вместо традиционной среднеарифметической системы была введена «средневзвешенная».

- Новая формула расчета итоговой оценки учитывает не только сам факт выполнения задания, но и его коэффициент сложности, трудозатраты педагога при проверке, а также уровень самостоятельности ученика при выполнении работы, - указано в материалах Ленинского районного суда города Тюмени.

Родители выступили категорически против нововведения и обратились в суд с требованием аннулировать нормативный акт. Они утверждали, что новая система математически занижает итоговые баллы и объективно ухудшает академическое положение учеников, снижая их шансы на получение высоких оценок в аттестат.

На сторону школы встал департамент образования и науки Тюменской области, которые пояснили суду, что переход на «средневзвешенную» систему является общемировым трендом и рекомендован министерством просвещения России как объективный инструмент мониторинга знаний.

Чиновники заявили, что якобы рекомендации «носят диспозитивный характер и оставляют право выбора методики за самой образовательной организацией».

Суд в Тюмени пришел к выводу о правомерности действий администрации школы. Областная инстанция также оставила апелляцию без удовлетворения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени родители собирают подписи против новой системы оценок в школе. Подробности - в материале.

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