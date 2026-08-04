Фото: администрация Тюмени.

Перекрытие на перекрестке улиц Карла Маркса и Парковой в Тюмени продлили до 21 августа.

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры, ограничение связано с капитальным ремонтом тепловых сетей. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда по улицам Новая, Куйбышева или Новосибирская.

- В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по капитальному ремонту тепловых сетей срок прекращения движения транспортных средств на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Парковой продлен до 21.08.2026, - сообщили в тюменской мэрии.

Ранее мы рассказывали о том, что вода в главной реке Тюмени продолжает понемногу отступать. За последние сутки уровень Туры уменьшился на 3 сантиметра и составил 892 сантиметра над нулем гидропоста. Подробности - в нашем материале.

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