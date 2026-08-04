Минус 3 сантиметра за сутки: вода в Туре у Тюмени начала отступать после выхода на пойму. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

По данным портала «Паводок72» на утро 4 августа, вода в главной реке Тюмени продолжает понемногу отступать. За последние сутки уровень Туры уменьшился на 3 сантиметра и составил 892 сантиметра над нулем гидропоста.

Напомним, в последние недели река вышла на пойму, подтопив дачные участки и частные дома в черте города и Тюменском районе. Сейчас гидрологическая обстановка остается напряженной, хотя тенденция к снижению уровня сохраняется.

При этом на остальных крупных реках региона вода продолжает прибывать:

- Пышма (Богандинское): 616 см (+6 см за сутки);

- Тобол (Ялуторовск): 387 см (+5 см за сутки);

- Иртыш (Тобольск): 459 см (+4 см за сутки).

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