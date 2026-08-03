Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В тюменском селе Ярково пропал молодой мужчина по имени Айдар Капшанов. Вечером 30 июля 28-летний парень вышел из дома в Ярковском районе и не вернулся. Поисками мужчины занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы Айдара: ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые и карие глаза. На момент исчезновения молодой человек был одет в серый спортивный костюм, серые кроссовки и серую панаму.

Если вы видели Айдара, волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска.

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