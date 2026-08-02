В ДТП на трассе в Тобольском округе пострадала семья из 3 человек

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ночью, 2 августа, на 218-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском округе Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, на регулируемом участке производства дорожных работ автомобиль «ГАЗ Соболь» въехал в стоящий кроссовер Geely. Травмы получили три пассажирки Geely: 53-летняя женщина и её дочери 16 и 8 лет. Все они являются семьей из города Лянтор Сургутского района ХМАО-Югры. Обстоятельства ДТП выясняются.

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