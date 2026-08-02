На утро 2 августа уровень воды в реке Тура в районе Тюмени превысил отметку опасное явление на 46 см

Фото: Соцсети Александра Моора

На 8 утра 2 августа уровень воды в реке Тура в Тюмени составил 896 сантиметров. За сутки он вырос еще на четыре сантиметра и превысил отметку «опасное явление» уже на 46 сантиметров.

Растёт уровень на реке Пышме. За сутки еще плюс 15 см. Уровень реки у села Богандинского в настоящее время составляет 599 см.

- До отметки «неблагоприятное явление» остался всего сантиметр, – уточнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На сегодня в Тюмени, Тюменском и Ялуторовском округах подтоплен 121 жилой дом. За сутки под воду ушли еще 37 домов. Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. 38 человек размещены в трёх ПВР. Остальные предпочли остаться у родственников. В то же время власти региона продолжают прием заявлений на получение единовременной материальной помощи – её размер составляет 15 675 рублей на каждого.

В Тюменской области продолжаются противопаводковые мероприятия: идет дополнительное укрепление гидротехнических сооружений, земляных насыпей, работают волонтеры и ведется доставка воды.

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