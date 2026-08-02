Детская шалость стала причиной пожара в Ишимском округе, где заживо сгорел человек

Фото: МЧС России по Тюменской области

Дознаватели МЧС России по Тюменской области выяснили причину, по которой произошел пожар 1 августа в поселке Октябрьский Ишимского округа. К сожалению, погиб один человек, еще один получил травмы. Предварительной причиной возгорания стала детская шалость.

Напомним, пожар в большом гараже и хозпостройках общей площадью 124 квадратных метра на улице Пушкина, дом 9 начался около полудня 1 августа.

На месте вызова работали 3 единицы техники и 8 сотрудников подразделений областного главка МЧС России.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 6 техногенных пожаров: погиб 1 человек, травмирован 1 человек.

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