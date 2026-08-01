При пожаре в хозпостройке в Тюменской области погиб один человек и еще один пострадал

Фото: МЧС Росси по Тюменской области

Трагедия случилась сегодня, 1 августа в поселке Октябрьский Ишимского округа Тюменской области. При пожаре в хозяйственной постройке сгорел человек. Еще один получил травмы.

Фото: МЧС Росси по Тюменской области

По данным МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании на улице Пушкина, дом 9 поступило на пульт диспетчера в 10:51. Горела хозпостройка площадью 124 квадратных метра. На месте вызова работали 3 единицы техники и 8 сотрудников подразделений областного главка МЧС России. К сожалению, на пожаре погиб человек, и один человек пострадал. Причину возгорания установят дознаватели.

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