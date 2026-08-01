Жители Тобольска сообщают о массовой гибели рыбы

Фото: Типичный Тобольск

Проблема с массовой гибелью рыбы дошла и до Тобольска. Местные жители делятся фото в сообществе «Типичный Тобольск», где виден масштаб проблемы.

Вчера спустились в мкр. Иртышский к воде, где пляж для отдыха и вот какая картина у берега, – пишет автор поста.

Фото: Типичный Тобольск

Тоболяков, как и тюменцев, раздражает молчание властей по данному факту.

«Почему молчат СМИ и Администрация города???», – вопрошают они.

Ранее губернатор Тюменской области заявлял, что гибель рыбы в Туре произошла из-за крайне низкого кислорода в составе воды. Но тюменцы не верят в это, ведь вся Тура воняет канализацией и химикатами. Точно такая же вода течет у доброй половины жителей города из под крана. На утро 1 августа вода из под крана в Тюмени стала меньше вонять, кроме того, власти, наконец, услышали людей и организовали точки набора воды. На сегодня их 100.

А это рыбка на Иртыше в Увате

Тоболяков пока тема с вонючей водой не коснулась, но гибель рыбы их пугает и возмущает.

«За парочку стерлядок и сибирских осетров людей наказывают уголовным сроком и миллионными штрафами, а тут тоннами гибнет и норм, все молчат. До севера дойдёт такая вода и пиши пропало». «Даже Иртыш своими объёмами не смог перемолоть, "жижа" продолжает свой страшный путь, дальше Обь, муксун, нельма», «У нас в Увате вот тоже началось», «На Тоболе стерлядь всплывает кверху брюхом». Жители Тюменской области заявляют о масштабной экологической катастрофе, но пока в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Напомним, что Тура впадает в Тобол, который сливается с Иртышом, а Иртыш уже соединяет свои воды с рекой Обь.