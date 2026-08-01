В Тюмени и Тюменском округе из-за паводка приостановили движение маломерных судов по реке Тура

Теплоходы пока не будут ходить по Туре Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому устанавливается запрет на движение маломерных судов по реке Туре. Такое решение принято из-за действующего режима ЧС регионального уровня. На 31 июля в Тюменской области паводок подтопил по два дома в Тюмени и посёлке Новотарманском. Всего подтоплено 47 жилых домов в Тюмени и населённых пунктах Тюменского округа. Из зоны подтопления уже эвакуированы 52 человека, в том числе 9 детей. В трёх пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные приняли решение остаться у родственников. Губернатор 31 июля подписал постановление о расширении зоны действия режима чрезвычайной ситуации. В этой связи, жители, проживающие по адресам, включённым в зону ЧС, имеют право на получение единовременной выплаты — 15 675 рублей на человека. 369 жителей уже подали заявления. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости. 29 таких заявлений уже принято.

Напомним о порядке предоставления материальной помощи пострадавшим в результате паводка: единовременная материальная помощь на каждого члена семьи в размере 15 675 рублей; выплата в случае полной утраты имущества – 156 750 рублей; выплата в случае частичной утраты имущества – 78 375 рублей. Для получения выплат за утраченное имущество необходима доказательная база.

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