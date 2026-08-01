В Тюмени и в Тюменском округе заработали 100 точек набора чистой воды

Жалобы тюменцев на огромные очереди и нехватку воды возле мобильных пунктов набора воды возымели дело на власти. В Тюменскую область прибыла техника – водовозы большой вместимости, с которых будут раздавать людям в Тюмень и Тюменском округе чистую воду.
По данным Информационного центра правительства Тюменской области, все цистерны прошли санитарную обработку, часть грузовиков была оперативно переоборудована. Чтобы процесс набора воды шёл быстрее и удобнее, на некоторых цистернах установили так называемые краны-«гребёнки». Отъезд спецтехники с водой предусмотрен только на дозаправку. Сегодня, 1 августа открываются 100 точек набора воды в Тюмени и в Тюменском округе.
Круглосуточно чистая вода бесплатно доступна по адресам:
ул. Дружбы, 75;
ул. Щербакова, 90; 112; 114; 136;
Солнечный проезд, 6;
ул. Ватутина, 4 (через дорогу);
ул. Бирюзова, 12;
ул. Журавлиная, 14; 27:
ул. Беляева, 15; Беляева, 27; 35в
ул. Жуковского, 88 к1
ул. Пограничников, 1;
Дорожный переулок, 6.
График работы передвижных пунктов набора воды 1 августа в Тюмени:
Калининский административный округ
ул. Ямская, 118 с 14.00 – 16.00
ул. Комбинатская, 54/1 с 18.00 – 22.00
ул. Чернышевского, 2 а с 10.00 – 12.00
ул. Восстания, 2 с 14.00 – 16.00
ул. Амурская, 39 с 18.00 – 22.00
ул. Мира, 2б с 10.00 – 12.00
ул. Московский тракт, 179 к1 с 14.00 – 16.00
ул. Московский тракт,137 с 18.00 – 22.00
ул. Московский тракт, 150 а с 10.00 – 12.00
ул.Чаплина, 123 с 14.00 – 16.00
ул. Ставропольская, 4/1 с 18.00 – 22.00
ул. Червишевский тракт, 92 с 10.00 – 12.00
ул.Протозанова, 14 с 14.00 – 16.00
ул. Фармана Салманова, 14 с 18.00 – 22.00
ул. Обдорская, 1 (парковка) с 10.00 - 12.00
Восточный административный округ ул. Валерии Гнаровской, 12 с 14.00 – 16.00
ул. Широтная, 80 с 18.00 – 22.00
ул. Олимпийская, 46 с 10.00 – 12.00
ул. Монтажников, 41 с 14.00 – 16.00
ул. И.Словцова, 21 с 18.00 – 22.00
ул. Моторостроителей, 9 10.00 - 12.00
Новые пункты:
ул. Максима Горького, 70 с 12.00-15.00
ул. Малыгина, 14 к 1 с18.00-20.00
ул. Республики, 90 с 18.00-21.00
ул. Республики, 179 (ДК Строитель) с 18.00-21.00
ул. Валентины Трофимовой, 7 с 18.00-21.00
ДОК ул. Ботаническая, 1 с 18.00-21.00
ул. Селекционная, 4 с 17.00-18.00
Учхоз, ул. Михаила Яценко, 10 с 14.00-15.00
Утяшево, ул. Школьная, 13 с 11.00-12.00
ул. Воронинские горки, 99б с 14.00-15.00 и 20.00-21.00
д. Метелева, ул. Метелевская, 2 с 11.00-12.00, 17.00-18.00
Тюменский муниципальный округ пос. Боровский:
ул.Мира, 34 с 12.30 – 14.30
ул. Б. Мареевых, 8 с 17.00 – 19.00
ул. Мира, 15 (парковка) с 19.30 – 22.00
ул. Новая Озерная, 90 с 10.00 – 12.00
с. Кулаково
пер. Коммунальный, 4 с 10.00 – 12.00
с.Луговое
ул. 60 лет Октября, 15 с 12.30 – 14.30
д. Патрушева
ул. Трактовая, 137 с 17.00 – 18.30
ул. Александра Пушкина, 8а с 19.00 – 20.30
п. Московский
ул. Озерная, 5 21.00 – 22.30
В Тюменском муниципальном округе дополнительные передвижные пункты бесплатного набора воды:
с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 41 15.00-17.00
д. Большие Акияры, ул. Школьная, 136 17.30 – 18.30
с. Онохино, ул. Советская, 11 19.00-21.00
д. Головина, ул. Мира, 12б 21.30 – 22.30