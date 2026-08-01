В Тюмени и в Тюменском округе заработали 100 точек набора чистой воды

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жалобы тюменцев на огромные очереди и нехватку воды возле мобильных пунктов набора воды возымели дело на власти. В Тюменскую область прибыла техника – водовозы большой вместимости, с которых будут раздавать людям в Тюмень и Тюменском округе чистую воду.

По данным Информационного центра правительства Тюменской области, все цистерны прошли санитарную обработку, часть грузовиков была оперативно переоборудована. Чтобы процесс набора воды шёл быстрее и удобнее, на некоторых цистернах установили так называемые краны-«гребёнки». Отъезд спецтехники с водой предусмотрен только на дозаправку. Сегодня, 1 августа открываются 100 точек набора воды в Тюмени и в Тюменском округе.

Круглосуточно чистая вода бесплатно доступна по адресам:

ул. Дружбы, 75;

ул. Щербакова, 90; 112; 114; 136;

Солнечный проезд, 6;

ул. Ватутина, 4 (через дорогу);

ул. Бирюзова, 12;

ул. Журавлиная, 14; 27:

ул. Беляева, 15; Беляева, 27; 35в

ул. Жуковского, 88 к1

ул. Пограничников, 1;

Дорожный переулок, 6.

График работы передвижных пунктов набора воды 1 августа в Тюмени:

Калининский административный округ

ул. Ямская, 118 с 14.00 – 16.00

ул. Комбинатская, 54/1 с 18.00 – 22.00

ул. Чернышевского, 2 а с 10.00 – 12.00

ул. Восстания, 2 с 14.00 – 16.00

ул. Амурская, 39 с 18.00 – 22.00

ул. Мира, 2б с 10.00 – 12.00

ул. Московский тракт, 179 к1 с 14.00 – 16.00

ул. Московский тракт,137 с 18.00 – 22.00

ул. Московский тракт, 150 а с 10.00 – 12.00

ул.Чаплина, 123 с 14.00 – 16.00

ул. Ставропольская, 4/1 с 18.00 – 22.00

ул. Червишевский тракт, 92 с 10.00 – 12.00

ул.Протозанова, 14 с 14.00 – 16.00

ул. Фармана Салманова, 14 с 18.00 – 22.00

ул. Обдорская, 1 (парковка) с 10.00 - 12.00

Восточный административный округ ул. Валерии Гнаровской, 12 с 14.00 – 16.00

ул. Широтная, 80 с 18.00 – 22.00

ул. Олимпийская, 46 с 10.00 – 12.00

ул. Монтажников, 41 с 14.00 – 16.00

ул. И.Словцова, 21 с 18.00 – 22.00

ул. Моторостроителей, 9 10.00 - 12.00

Новые пункты:

ул. Максима Горького, 70 с 12.00-15.00

ул. Малыгина, 14 к 1 с18.00-20.00

ул. Республики, 90 с 18.00-21.00

ул. Республики, 179 (ДК Строитель) с 18.00-21.00

ул. Валентины Трофимовой, 7 с 18.00-21.00

ДОК ул. Ботаническая, 1 с 18.00-21.00

ул. Селекционная, 4 с 17.00-18.00

Учхоз, ул. Михаила Яценко, 10 с 14.00-15.00

Утяшево, ул. Школьная, 13 с 11.00-12.00

ул. Воронинские горки, 99б с 14.00-15.00 и 20.00-21.00

д. Метелева, ул. Метелевская, 2 с 11.00-12.00, 17.00-18.00

Тюменский муниципальный округ пос. Боровский:

ул.Мира, 34 с 12.30 – 14.30

ул. Б. Мареевых, 8 с 17.00 – 19.00

ул. Мира, 15 (парковка) с 19.30 – 22.00

ул. Новая Озерная, 90 с 10.00 – 12.00

с. Кулаково

пер. Коммунальный, 4 с 10.00 – 12.00

с.Луговое

ул. 60 лет Октября, 15 с 12.30 – 14.30

д. Патрушева

ул. Трактовая, 137 с 17.00 – 18.30

ул. Александра Пушкина, 8а с 19.00 – 20.30

п. Московский

ул. Озерная, 5 21.00 – 22.30

В Тюменском муниципальном округе дополнительные передвижные пункты бесплатного набора воды:

с. Червишево, ул. Юбилейный квартал, 41 15.00-17.00

д. Большие Акияры, ул. Школьная, 136 17.30 – 18.30

с. Онохино, ул. Советская, 11 19.00-21.00

д. Головина, ул. Мира, 12б 21.30 – 22.30