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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:30

«Бежал от ответственности»: как поездка на байке со школьником в Тюменской области закончилась 6 годами колонии

Тюменский суд отправил мотоциклиста в колонию на 6 лет за смерть подростка
Источник:kp.ru
«Бежал от ответственности»: как поездка на «Урале» со школьником закончилась 6 годами колонии для тюменца.

«Бежал от ответственности»: как поездка на «Урале» со школьником закончилась 6 годами колонии для тюменца.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Исетском районе суд приговорил 25-летнего водителя мотоцикла «Урал» к шести годам колонии за смерть несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года. Денис М., не имея прав и управляя неисправным мотоциклом, сбил лошадь, внезапно выбежавшую из леса. Пассажир — 16-летний Роберт В., находившийся без шлема — умер в больнице от полученных травм.

Водитель скрылся с места аварии, доставив подростка в больницу, но затем уехал. Суд учел частичное признание вины, извинения перед семьей и возмещение вреда, всего 207 тысяч рублей, а также наличие на иждивении инвалида-бабушки.

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