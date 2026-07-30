Тюменские дети смогут отправить SOS-сигнал родителям

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В детских SIM-картах появились дополнительные функции, которые позволяют ребенку в непредвиденной ситуации передать родителям сигнал с просьбой связаться с ним, а также информацию о своем местоположении. Как сообщают специалисты МТС, передача такого уведомления возможна даже при нулевом или отрицательном балансе телефона.

Еще одна функция предусматривает автоматическое информирование родителей о снижении баланса до нуля или отрицательного значения. После получения уведомления взрослые могут своевременно пополнить счет. Если этого не происходит в течение 30 дней, номер блокируется в соответствии с действующими правилами обслуживания. Сервис также доступен в ряде зарубежных стран.

«Мы видим, что для родителей важно иметь возможность быстро связаться с ребенком в непредвиденной ситуации. Поэтому появились новые инструменты, которые помогают ребенку сообщить о том, что ему нужна помощь, а взрослым – быстрее получить эту информацию. Комплекс мер также включает защиту от спама, мошеннических звонков и вредоносного контента», – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.