«Тюмень процветающая»: люди, идеи, большие дела. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Преображение районов, масштабное развитие инфраструктуры, современные технологии – то, к чему за годы жизни Тюмень пришла к своему 440-летию.

Ежедневно каждый из нас вносит вклад в лучшее будущее города. Именно об этом – о людях и компаниях – проект «Тюмень процветающая».

Проект показывает, как необычные идеи, усердная работа команд и объединенность общей целью уже на протяжении нескольких десятилетий меняют наш город. Водоснабжение, связь и цифровые технологии, нефтепереработка, девелопмент, благотворительность и культура – то, что так нам привычно, открывается по-новому.

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