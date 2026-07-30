Полеты остановлены: в тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения из-за беспилотной опасности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля Тюменскую область вновь накрыл режим «Беспилотная опасность» — до этого сирены звучали 25 июля в День города и 27 июля.

Росавиация официально подтвердила введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Рощино.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

Это означает полную заморозку расписания: десятки рейсов зависли в воздухе или остались на земле, а пассажиры вынуждены ждать отмены режима прямо в терминалах.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать при режиме БПЛА - читайте в нашем материале.

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