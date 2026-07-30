Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:46

Полеты остановлены: в тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В Тюмени ввели ограничения на прилет и вылет самолетов из-за режима БПЛА
Серафима Краснова
Полеты остановлены: в тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения из-за беспилотной опасности.

Полеты остановлены: в тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения из-за беспилотной опасности.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля Тюменскую область вновь накрыл режим «Беспилотная опасность» — до этого сирены звучали 25 июля в День города и 27 июля.

Росавиация официально подтвердила введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Рощино.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

Это означает полную заморозку расписания: десятки рейсов зависли в воздухе или остались на земле, а пассажиры вынуждены ждать отмены режима прямо в терминалах.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать при режиме БПЛА - читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.