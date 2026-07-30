Режим БПЛА в Тюменской области 30 июля: что делать при обнаружении дронов в небе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области в четверг днем, 30 июля, ввели режим БПЛА. С 12:45 регион перешел на режим повышенной готовности. Региональная подсистема РСЧС объявила превентивные ограничения. Это решение принято вслед за соседями — аналогичные предупреждения накануне получили Свердловская, Челябинская и Курганской области.

Губернатор Александр Моор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго соблюдать правила безопасности.

— Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — написал глава региона в соцсетях.

Алгоритм действий для тюменцев:

— Оставайтесь дома. Если вы находитесь в квартире или частном доме, отойдите подальше от окон. По возможности спуститесь на нижние этажи, в коридоры без окон или ванные комнаты.

— Найдите укрытие. Если вы оказались на улице, немедленно проследуйте в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или подвал (укрытие ГО).

— Сообщите о цели. При обнаружении дрона в небе или подозрительного звука удара немедленно звоните по номеру 112 (единый номер экстренных служб) или 102 (полиция). Четко назовите свой адрес и направление полета аппарата.

Тюменцам категорически запрещено приближаться к месту падения беспилотника или его обломкам. Нельзя пытаться забрать детали дрона в качестве сувенира. Запрещено проводить фото- и видеосъемку работы систем ПВО, мест прилета или самих летательных аппаратов.

Ситуация находится на контроле у губернатора Александра Моора. Все официальные данные о работе оперативных служб и актуальный список безопасных локаций публикуются на ресурсах регионального правительства.

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