До середины августа: в Тюмени стартует шестой этап летних опрессовок. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени в пятницу, 31 июля, стартует шестой, финальный раунд летних опрессовок. Почти на две недели горячая вода пропадет из кранов у жителей Центрального округа.

— Проведение испытаний — обязательная процедура, предусмотренная законодательством и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Цель — выявить уязвимые участки трубопроводов и внутридомовых систем, чтобы оперативно устранить дефекты и минимизировать риск повреждений в зимний период. Это напрямую влияет на качество и надежность теплоснабжения города, — поясняли в компании УСТЭК.

Шестой этап пройдет по классическому сценарию: воду отключат с 31 июля по 13 августа. В списке — добрая половина центрального района. Без душа останутся дома на улицах: Минская, Киевская, Котовского; Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Республики; Малыгина, Таймырская, Холодильная; Салтыкова-Щедрина, Шиллера, Первомайская, Привокзальная; проезд Геологоразведчиков.

Напомним, власти Тюменской области ввели режим ЧС из-за мощного паводка. Мы уже показывали кадры с дрона: вода подступает прямо к домам, отрезая целые населенные пункты от большой земли. Пока спасатели укрепляют дамбы, горожанам остается только запастись тазиками для подогрева воды и терпением до середины августа.

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