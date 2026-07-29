Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени стремительно дорожает бензин. Ранее мы рассказывали о том, что литр Аи-92 в регионе подорожал до 95,36 рубля, скачок на 7,22% за неделю — горожане ринулись искать самую дешевую заправку.

Одновременно на сетевых АЗС в Тюмени выстроились гигантские очереди из сотен машин. Ситуация усугубляется тем, что водители, пытаясь вклиниться или припарковаться у колонок, перекрывают проезжие части.

- На перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев образовался серьезный затор. Чтобы не допустить полной остановки движения, экипаж ДПС вынужден дежурить прямо на перекрестке, разруливая потоки вручную и помогая водителям, которые застряли в этой пробке, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, солярка в Тюмени внезапно оказалась дешевле бензина на один рубль. За полгода в областном центре 95-й подорожал почти на 57%, прибавив 37 рублей к январской цене.

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