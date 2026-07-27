Актуальные цены на бензин и дизель в Тюмени: где подорожало топливо. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пока Тюмень изнывает от жары, ценники на заправках раскалились добела. Автомобильное топливо в регионе пустилось в галоп: сервис Минфина «Ай-мониторинг» зафиксировал очередной скачок, а «Комсомольская правда – Тюмень» свела цифры в единую картину.

Аи-92 под 100 рублей за литр: актуальные цены на тюменских АЗС

Главная боль тюменских водителей — бензин Аи-92. За неделю он прибавил 6 рублей и 42 копейки, прыжок на 7,22%.

На момент публикации материала литр автомобильного топлива можно купить за 95 рублей и 36 копеек. До заветных 100 рублей тюменскому бензину осталось всего 5 рублей, констатируют статистики.

С начала года этот вид топлива обесценил кошельки автомобилистов на целых 60%. Каждый залитый литр теперь обходится в 95 рублей и 36 копеек. Соседи по Уралу смотрят на эти цифры с ужасом: Тюменская область официально стала самым дорогим регионом в федеральном округе. Следом плетутся ХМАО, Ямал и Свердловская область. Единственный островок адекватности — Челябинск, где литр 92-го отдают за скромные 65 рублей 40 копеек.

Бензин Аи-95 и дизель: что дешевле

Если вы думали пересесть на более качественный бензин или солярку, чтобы сэкономить — плохие новости. И 95-й, и дизель уже давно живут по ту сторону сотенной купюры. Литр Аи-95 можно приобрести за 102 рубля и 43 копейки, а дизельное топливо остановилось на отметке в 101 рубль и 78 копеек.

Любопытный парадокс: солярка в Тюмени внезапно оказалась дешевле бензина ровно на один рубль. Впрочем, это слабое утешение для владельцев внедорожников — именно дизель и 95-й бензин здесь самые дорогие на всем Урале. За полгода 95-й подорожал почти на 57%, прибавив 37 рублей к январской цене.

«В целом, с 1 января 2026 года 92-й бензин подорожал на 60,29% или на 35 рулей и 88 копеек... Дизель и 95-й бензин в Тюмени самые дорогие на всем Урале», - отмечают статистики Росстата.

Чтобы охладить пыл топливной лихорадки, власти ввели ограничения на тюменских АЗС. В одни руки через колонку дают не больше 40 литров. Правда, недавно правила немного смягчили: канистры снова разрешили, но пускают с ними далеко не всех. Зеленый свет дали аграриям — у них сейчас жаркая пора, уборочная кампания в самом разгаре. Смогут затариться впрок силовики и спасатели — сотрудники МЧС, МВД и других экстренных служб.

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