Рост на 66%: подростковая наркомания в Тюменской области вышла на новый уровень — погиб ребенок

«Смерть в закладке»: в Тюменской области дети стали чаще травиться наркотиками Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

«Цифры, которые убивают»: в Тюменской области зафиксирован резкий всплеск детской наркомании и первая смерть ребенка от запрещенных веществ.

Проблема подростковой зависимости в регионе достигла критической точки. Региональный уполномоченный по правам ребенка опубликовал доклад с пугающей статистикой за 2025 год: число несовершеннолетних, отравившихся наркотиками, выросло до 15 человек против 9 в 2024 году.

Впервые за долгое время статистика пополнилась трагическим летальным исходом — один ребенок погиб от передозировки, тогда как в прошлом году погибших среди детей не было вовсе, указано в докладе омбудсмена, который есть в распоряжении редакции «КП-Тюмень».

Почему это происходит? В самом исследовании причины роста не раскрываются, однако полицейские выделяют несколько ключевых факторов:

Первая – доступность: интернет-магазины и мессенджеры позволяют преступникам сбывать «смерть в закладках» практически бесконтрольно. На фоне этого областной прокурор фиксирует рост наркопреступлений на 5,9%, почти 2,8 тысяч случаев.

Вторая – психология: стресс, проблемы в семье и чувство безысходности толкают подростков искать химическое убежище от реальности.

Третий – полинаркомания: смешивание разных видов веществ или их употребление вместе с алкоголем многократно увеличивает риск смертельного отравления.

Напомним, ранее мы рассказывали о другой резонансной истории из Тюменской области — в Паттайе пропали брат и сестра из Тюмени, Диана и Роман, которые уехали на байке рано утром и перестали выходить на связь. Подробности – в нашем материале.

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