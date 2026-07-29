Горячая линия для бизнеса: куда звонить тюменским предпринимателям, пострадавшим от наводнения. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области для предпринимателей, пострадавших от паводка, запустили круглосуточную горячую линию. Бизнесмены могут получить консультации по номеру 8 (932) 479-34-33 или лично в центре «Мой бизнес» на ул. Республики, 142.

Как сообщает инфоцентр правительства региона, поддержка организована после того, как губернатор Александр Моор объявил режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема реки Туры.

Информацию о зонах подтопления и пунктах временного размещения можно узнать по номеру 122, а экстренная помощь доступна по номеру 112.

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменская область этим летом оказалась во власти большой воды. Паводок, усиленный нескончаемыми ливнями, буквально топит город. Река Тура медленно, но верно отвоевывает сушу метр за метром. В зоне риска оказались абсолютно все: жители новых жилых комплексов и частного сектора, дачники, водители и простые прохожие. Вода без разбора заливает подземные паркинги, детские площадки, дворы, целые улицы и микрорайоны. Власти ввели режим ЧС в Тюмени 28 июля 2026 года из-за паводка.

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