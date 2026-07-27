Ремонт в подвале или авария? Жильцы тюменской многоэтажки остались без воды в разгар непогоды

В Тюмени в грозу без воды остались жители дома в Восточном округе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Для жителей дома № 42а по улице Монтажников в Тюмени вечер понедельника превратился в коммунальную заварушку. В Восточном округе города люди внезапно оказались отрезаны от холодного и горячего водоснабжения — прямо посреди сильнейшего ливня и града.

Как рассказала редакции «Комсомольская правда – Тюмень» местная жительница Елизавета, воду отключили несколько часов назад. Теперь девушка не может даже помыть посуду или ополоснуть лапы собаке после прогулки под дождем.

Попытка выяснить правду превратилась для жильцов в квест. На официальном сайте компании «Росводоканал Тюмень» указано:

«В настоящее время компания не проводит работ, связанных с отключением холодного водоснабжения по этому адресу. В случае отсутствия холодной воды рекомендуем обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом».

Водоснабжение в многоэтажном доме на улице Монтажников восстановят завтра, 28 июля, сообщили в аварийно-диспетчерской службе компании «УК по СЖФ».

«Подача воды снижена, а не отключена. Водоснабжение будет восстановлено завтра, 28 июля. Специалисты будут проводить ремонт в подвале дома в первой половине дня», - рассказали коммунальщики.

На фоне внезапных отключений в Тюмени к вечеру 27 июля разыгралась непогода. Синоптики обещали ливень, мощную грозу и шквалистый ветер, но реальность превзошла ожидания — тюменцы сообщают о выпадении сильнейшего града в черте города.

Ранее мы рассказывали о том, что около недели назад из кранов тюменцев по всему городу полилась вода с запахом болота. Дело дошло до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, а полки магазинов опустели — люди скупают бутилированную воду литрами, отказываясь платить за вонючую жидкость по счетам. Подробности – в нашем материале.

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