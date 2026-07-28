Стильный комплекс с бассейном - квартиры в Краснодаре в ЖК “Форма”

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

Жилой комплекс «Форма» в Краснодаре возводится с расчетом на тех, кто внимателен к высокому качеству социальной инфраструктуры.

ЖК «Форма» представляет собой стильный проект с ключевой инфраструктурой: на его территории возводят сразу 2 школы и 4 детских сада.

Здесь не нужно будет думать о бытовых проблемах: поликлиника и социальная инфраструктура будут решать социальные задачи, а коммерческие помещения на первых этажах закроют бытовые — от продуктов до салонов красоты.

Кроме того, ГК «НВМ» запланировал строительство крытого бассейна, коворкинга для работы и современной библиотеки с пространствами для лекций.

Изюминкой проекта станет собственный детский технопарк «Кванториум», где школьники смогут бесплатно осваивать робототехнику, IT-технологии и современные инженерные науки. Для безопасности маленьких жителей во дворах предусмотрена система «двор без машин», а наземные и подземные паркинги вынесены за периметр жилых зон.

- Создавая ЖК «Форма», мы ориентируемся на запрос современных активных родителей. Им важно, чтобы ребенок мог безопасно дойти до школы или секции, не пересекая проезжую часть. Мы спроектировали среду, где образование и спорт интегрированы в повседневную жизнь, — отметили в пресс-службе группы компаний «НВМ».

Комплекс возводится как целостный архитектурный ансамбль, где каждая входная группа обладает индивидуальным дизайном, а здания объединены стилистикой современного урбанизма. Для отдыха в ЖК «Форма» построят 6-гектарный парк, с зонами для питомцев. Спорту уделено отдельное внимание: резидентов ждут беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, фитнес-зоны.

Детали проекта и актуальные предложения – на сайте застройщика.

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