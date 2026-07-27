Фото: ЧП Тюмень, ВК.

Пока Тюмень гуляла на 440-летии, небо над Тюменским районом внезапно раскололось от грозы. Днем 26 июля по селу Успенка ударила мощная молния. Разряд пришелся точно в хозяйственные постройки одного из частных домов.

Огонь вспыхнул мгновенно. Сухое дерево крыши занялось за секунды, пламя начало жадно пожирать двор. Первыми беду заметили соседи из дома напротив: именно они подняли тревогу, позвонив пожарным, а сами бросились к горящему участку — проверять, не остался ли кто-то внутри. На место оперативно прибыли расчеты МЧС.

«В Успенке опять пожар из-за молнии, загорелись хозпостройки», — пишут очевидцы пожара в группе «ЧП Тюмень».

К приезду спасателей участок уже серьезно полыхал.

«Сообщение в диспетчерскую службу МЧС поступило в третьем часу дня 26 июля. Пожар ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировали ЧП в пресс-службе регионального управления МЧС России по Тюменской области по запросу «КП-Тюмень».

Погодная стихия бушевала в тот день по всей южной части региона. Синоптики зафиксировали неблагоприятные метеоусловия: кратковременные ливни с грозами и порывистый ветер, который при шквалистых зарядах разгонялся до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем при этом прогревалась до +32 градусов Цельсия.

Огненный шторм стал лишь одной из трагедий воскресного дня. Ранее мы рассказывали о том, что вечером 26 июля на 10-м километре дороги Денисово – Архангельское в Ялуторовском районе произошла страшная авария. Водитель автомобиля Mazda 6 потерял управление, слетел в кювет и на полном ходу врезался в дерево. От полученных травм на месте ДТП скончался 51-летний мужчина — уроженец Сургута. Двое его попутчиков, мужчины 24 и 40 лет, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу № 2 Тюмени. Подробности – в нашем материале.

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