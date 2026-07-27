Фото: ГАИ Тюменской области.

Вечером 26 июля около 18:00 на 10-м километре дороги Денисово – Архангельское в Ялуторовском районе произошла страшная авария. Водитель автомобиля Mazda 6 потерял управление, слетел в кювет и на полном ходу врезался в дерево.

От полученных травм на месте ДТП скончался 51-летний мужчина — уроженец Сургута. Двое его попутчиков, мужчины 24 и 40 лет, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу № 2 Тюмени.

Тюменские автоинспекторы уточнили, что движение на трассы было организовано по одной полосе. Сейчас полицейские устанавливают точные причины трагедии: почему иномарку выбросило с проезжей части.

Ранее мы рассказывали о том, что ночная поездка по тюменскому селу Викулово обернулась трагедией. Около четырех часов утра 26 июля автомобиль «Лада Гранта» на полной скорости въехал в бетонное ограждение на Колхозной улице. Подробности - в нашем материале.

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