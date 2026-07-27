Фото: ГАИ Тюменской области.

Ночная поездка по тюменскому селу Викулово обернулась трагедией. Около четырех часов утра 26 июля автомобиль «Лада Гранта» на полной скорости въехал в бетонное ограждение на Колхозной улице.

За рулем сидел 18-летний парень, у которого даже нет водительских прав. Как показала проверка, он был пьян — алкотестер показал 0,7 мг алкоголя (это почти в три раза выше допустимой нормы).

В салоне находилось семеро человек. В результате удара тяжелые травмы получили сам водитель и пятеро его пассажиров: девушки 15-ти и 21-ти лет; мать водителя и её подруга; а также молодой человек. Трое пострадавших сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Единственным, кто не получил травм, оказался 18-летний пассажир, сидевший сзади.

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