Паводок портит вкус: как рост уровня воды в Туре влияет на органолептику питьевой воды в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Вода безопасна, но кипятите обязательно: Роспотребнадзор дал новые рекомендации тюменцам из-за запаха в кранах.

Лабораторные исследования санврачей подтверждают безопасность воды в Туре по микробиологическим и химическим показателям, несоответствие органолептическим показателям — запаху и привкусу — сохраняется, уточняют в надзорном органе.

- В связи с продолжающимся повышением уровня реки Туры специалисты настоятельно рекомендуют жителям кипятить воду перед употреблением, - напомнили в тюменском Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры самолетов снимают на видео затопленную Тюмень. С высоты хорошо видно, как сильно разлился паводок: огромные территории ушли под воду. Спасатели и городские службы уже строят дамбы и откачивают воду у жилых домов, но река продолжает наступать. Подробности - в нашем материале.

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