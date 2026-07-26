Уровень воды в Туре бьет рекорд 2016 года: как спасают Тюмень от новой волны паводка

Фото: Александр Моор, ВК.

Уровень воды в реке Тура может побить исторический рекорд 2016 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Тогда вода поднялась до отметки 868 сантиметров.

«Вчера уровень превысил отметку неблагоприятного явления. На сегодня он составляет уже 859 сантиметров. И, по прогнозу гидрологов, рост продолжится», — написал глава региона.

Из-за обильных дождей власти ввели режим повышенной готовности: на дамбах и насыпях организовано круглосуточное дежурство; в опасных местах создадут резерв мешков с грунтом; выставят дополнительную технику: погрузчики и самосвалы; население из зон риска заблаговременно эвакуируют.

На фоне паводка жители Тюмени начали жаловаться на качество водопроводной воды. Горожане сообщают о невыносимом запахе и проблемах со здоровьем после её употребления.

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