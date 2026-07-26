Кто создает Тюмень: спецпроект о людях и компаниях к 440-летию города. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Мы редко задумываемся о том, что стоит за привычными вещами. За красивым парком – работа ландшафтных дизайнеров и цветоводов, за новым кварталом – годы планирования и строительства, за удобными цифровыми сервисами – технологии и команды, которые их создают. Город меняется постепенно, и за каждым его изменением стоят люди, вкладывающие в него свою душу, силы и идеи.

В День рождения областной столицы редакция портала «МегаТюмень» запустила спецпроект «Тюмень процветающая». В нем – о тех самых компаниях и тюменцах, которые участвуют в развитии города и реализуют проекты, влияющие на качество жизни горожан.

В центре проекта – самые разные направления: озеленение, энергетика, нефтеперерабатывающая отрасль, интернет и телекоммуникации, девелопмент, благотворительность, поддержка культуры и инициативы жителей. «Тюмень процветающая» – о тех, кто остается за кадром городских перемен. О решениях, идеях и командах, из которых складывается Тюмень будущего.

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