Угроза миновала: в Тюмени официально сняли режим беспилотной опасности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих социальных сетях.

Режим был введен сегодня утром, около 10:30, и продлился около трех часов. В этот период из-за угрозы атаки БПЛА были приостановлены праздничные мероприятия ко Дню города, а аэропорт «Рощино» временно закрывал прием и выпуск рейсов.

«Отмена беспилотной опасности в Тюменской области», — сказано в сообщении главы региона.

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