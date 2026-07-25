Угроза миновала: в Тюмени официально сняли режим беспилотной опасности.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих социальных сетях.
Режим был введен сегодня утром, около 10:30, и продлился около трех часов. В этот период из-за угрозы атаки БПЛА были приостановлены праздничные мероприятия ко Дню города, а аэропорт «Рощино» временно закрывал прием и выпуск рейсов.
«Отмена беспилотной опасности в Тюменской области», — сказано в сообщении главы региона.
Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.