Атака БПЛА в Тюмени на День города 25 июля 2026: что происходит в регионе. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюмень атаковали беспилотники на День города. В субботу, 25 июля 2026 года, областной центр отмечает 440-летие. Организаторы запланировали свыше 60 мероприятий: концерты, мастер – классы и угощения. Но праздник омрачился сообщением властей.

Атака БПЛА на НПЗ в Тюмени на День города 25 июля 2026 года

Губернатор Александр Моор в субботу, 25 июля, заявил в официальных мессенджерах, что в Тюменской области с 10:30 введен режим беспилотной опасности. Это «превентивная мера, направленная на безопасность граждан».

«Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите из зоны его видимости и звоните по номеру 112», — обратился к жителям глава региона.

Через полтора часа стало известно, что на территории Тюменского НПЗ произошло падение беспилотного летательного аппарата «с последующим возгоранием».

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание…Держу ситуацию на личном контроле», - заявил глава региона в социальных сетях.

Ограничения в аэропорту Рощино

В связи с происшествием на объекте развернуты силы экстренных служб. В целях обеспечения безопасности полетов, согласно информации Росавиации, аэропорт Рощино временно ограничил операции по приему и выпуску воздушных судов.

Ограничения на вылеты и прилеты самолетов в Тюмени действуют до особого распоряжения, написали представители воздушной гавани в 11:09. Причины — обеспечение безопасности, уточнили в Росавиации. Проверить свой рейс пассажиры могут на онлайн-табло: вылеты переносятся каждые несколько минут.

Куда обращаться при атаке БПЛА

При обнаружении дрона тюменцам следует оперативно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112 или в полицию по номеру 102. Важно предупредить окружающих о возможной опасности и не пытаться самостоятельно сбить дрон.

Если вы заметили подозрительный объект в небе, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе. Категорически запрещается приближаться к обломкам аппаратов, снимать их на фото или видео, а также публиковать такие кадры в сети — это может повлечь уголовную ответственность.

Во время режима ракетной и беспилотной опасности, жители Тюменской области должны сохранять спокойствие и следить за официальными каналами. При реальной угрозе атаки ракеты или беспилотников будет организовано смс-оповещение, запущены сирены.

В случае угрозы атаки беспилотников или ракет, включаются сирены, могут направляться экстренные оповещения. Необходимо немедленно пройти в укрытие или безопасное помещение.

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