Режим БПЛА сорвал главный праздник в Тюмени: что будет с концертом Полины Гагариной. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Торжества по случаю дня города в Тюмени пришлось прервать. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.

— Объявлена угроза атаки беспилотников, поэтому мы вынуждены прекратить все уличные праздничные программы. Мы продолжим внимательно следить за обстановкой. Как только опасность исчезнет, мы немедленно оповестим об этом горожан через средства массовой информации и социальные сети. Призываю всех не поддаваться панике и строго соблюдать меры предосторожности, — заявил глава города Максим Афанасьев во время общения с журналистами на пресс-подходе.

Мэр особо отметил, что ограничения касаются исключительно сегодняшнего дня. На завтра городская администрация сохраняет прежний план: тюменцев ожидают гуляния на улицах и выступление Полины Гагариной на площади 400-летия Тюмени. Концерт должен начаться ровно в 20:00.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в городе еще утром 25 июля. Вследствие этого была приостановлена работа аэропорта Рощино, а также зафиксирована атака на местный нефтеперерабатывающий завод.