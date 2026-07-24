Студенты профильных вузов посетили цифровые центры управления бурением и добычей в Муравленко

Фото: предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Студенты 10 профильных вузов России побывали в цифровых центрах управления нефтедобычей. Посещение объектов состоялось в рамках «Дня практиканта», который для учащихся провел «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Ежегодно на объектах предприятия практику проходят более 100 человек.

Программа мероприятия выходит за рамки традиционного знакомства с производством. Будущие специалисты изучают полный цикл нефтедобычи — от построения моделей будущих скважин до сложностей логистики на Крайнем Севере.

Студенты побывали в центрах управления бурением и добычей в Муравленко, а также оценили условия размещения сотрудников. Участники пообщались со специалистами, которые не так давно получили диплом и пополнили ряды сотрудников предприятия. Кульминацией стала открытая встреча с генеральным директором. Будущие специалисты смогли задать свои вопросы, касающиеся старта карьеры и профессионального развития.

- Наше предприятие ведет системную работу по подготовке кадров для отрасли. Уникальные геологические и технологические условия месторождений дают профессионалам бесценный опыт, формируя экспертов высокого уровня. Я сам пришел сюда более 20 лет назад сразу после вуза и начинал карьеру с должности специалиста, поэтапно осваивая все грани производства, - отметил генеральный директор предприятия Иван Петров.

Он подчеркнул, что для целеустремленной, инициативной молодежи на Ямале открыты самые широкие горизонты профессионального роста.

Важно и то, что практика для студентов является оплачиваемой, предусмотрена компенсация проезда и прохождения медкомиссии, а иногородним предоставляется жилье. Сама практика носит не ознакомительный характер - студенты решают реальные производственные кейсы под руководством опытных специалистов, применяя свои академические знания.

Особое внимание на предприятии уделяют и социальным гарантиям для новых сотрудников. С первого рабочего дня у молодых специалистов достойный социальный пакет - предоставляется корпоративное жилье, бесплатное питание на промыслах и в офисах. Они могут посещать спортивные секции и подавать заявки на санаторно-курортное лечение. Тем, кто стремится и дальше развиваться в отрасли, доступны программы непрерывного образования и участие в научных конференциях.

С момента трудоустройства все сотрудники получают северную надбавку и ежегодный оплачиваемый отпуск от 52 дней.