Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Вечером 22 июля в тюменском микрорайоне произошла трагедия. С высоты упал человек — жертвой стала 64-летняя женщина. Как сообщают очевидцы, инцидент случился у дома на улице Ивана Словцова.

Информацию о происшествии официально подтвердили в Следственном управлении СКР по Тюменской области. Признаков криминальной смерти на теле потерпевшей специалисты не обнаружили. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

Врачи выезжали на место происшествия и диагностировали смерть пациента. В департаменте здравоохранения региона уточнили хронологию событий:

«Вызов поступил в оперативный отдел 22 июля в 18:01, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:05. Медики констатировали смерть пациента», — добавили в ведомстве.

Напомним, это уже не первая трагедия за последнее время. Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля «Черри» на улице Станислава Карнацевича. Авария произошла накануне вечером, 23 июля, на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности дорожно-транспортного происшествия – в нашем материале.

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