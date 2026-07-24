Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля «Черри» на улице Станислава Карнацевича. Авария произошла накануне вечером, 23 июля, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Школьник переезжал «зебру» верхом, не спешившись. По словам 58-летнего водителя иномарки, мальчик внезапно выехал на дорогу, из-за чего автомобилист не успел вовремя затормозить.

От столкновения с машиной ребенок получил травму ноги. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что перекресток улиц Максима Горького и Фабричной в Тюмени будет закрыт для движения транспорта почти на месяц — с 27 июля по 30 августа. Это связано с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети. В администрации города уточнили, что сроки работ были продлены, ранее планировалось закончить к 10 августа.

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