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НовостиОбщество23 июля 2026 4:35

Сроки ремонта сдвинули: перекресток Горького и Фабричной в Тюмени не откроют до 30 августафото

В Тюмени перекресток у Максима Горького закроют до 30 августа из-за ремонта труб
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Перекресток улиц Максима Горького и Фабричной в Тюмени будет закрыт для движения транспорта почти на месяц — с 27 июля по 30 августа.

Это связано с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети. В администрации города уточнили, что сроки работ были продлены, ранее планировалось закончить к 10 августа.

Водителей просят следить за знаками и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики.

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