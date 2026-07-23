Фото: администрация Тюмени.

Перекресток улиц Максима Горького и Фабричной в Тюмени будет закрыт для движения транспорта почти на месяц — с 27 июля по 30 августа.

Это связано с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети. В администрации города уточнили, что сроки работ были продлены, ранее планировалось закончить к 10 августа.

Водителей просят следить за знаками и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики.

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