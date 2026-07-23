Летний день в городе: какая погода ждет тюменцев 23 июля. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 23 июля ожидается комфортная летняя погода до +29 градусов без осадков. Об этом сообщает Тюменская линия.

Днем воздух прогреется до +29 °C, а к ночи температура не опустится ниже +20 °C. Ветер будет северным и слабым — около 3 м/с, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст..

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени погода на День города порадует жителей теплом до +30 градусов, несмотря на небольшой дождь в пятницу. Подробности - в нашем материале.

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