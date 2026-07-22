Идеальные выходные для праздника: какая погода ждет тюменцев на Дне города. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени погода на День города порадует жителей теплом до +30 градусов, несмотря на небольшой дождь в пятницу. Об этом сообщают сразу несколько сервисов погоды.

Пятница, 24 июля, начнется с небольшого дождя и температуры до +28 °C. Однако уже в субботу небо прояснится, станет малооблачно, а воздух прогреется до +27...+28 °C.

В воскресенье, 26 июля, синоптики обещают потепление до +29...+30 градусов при переменной облачности.

В городской администрации отметили, что из-за вечернего фейерверка городским автобусам продлят работу, однако движение в центре будет ограничено из-за перекрытия улиц для праздничных площадок.

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