В Тюмени наградили выдающихся горожан

Фото: Тюменская городская дума.

В Тюмени чествовали выдающихся горожан. Торжественную церемонию вручения наград тем, кто вносит значительный вклад в развитие областного центра, приурочили к празднованию 440-летия города. В мероприятии, прошедшем во Дворце культуры «Нефтяник», приняли участие глава города Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

В торжественной обстановке нагрудный знак «За заслуги перед городом Тюменью» получили председатель тюменского городского совета ветеранов Николай Сбродов и председатель тюменской городской общественной организации «Особый ребенок» Нина Нежиборская. Помимо этого, в Книгу почета был внесен Тюменский химфармзавод. Кроме того, почетным знаком «За волонтерство и милосердие» были отмечены активисты ТОС и общественных организаций.

Не остались в стороне и трудовые династии. На мероприятии чествовали семьи, посвятившие свою жизнь педагогике, спорту, медицине. Были отмечены и успехи талантливых выпускников Тюмени, которые набрали 200 баллов по ЕГЭ.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что за каждой наградой стоят профессиональное мастерство, командная работа и вера в общее дело.

- Мы гордимся тем, что именно в наших трудовых коллективах рождается прогресс. Здесь передают традиции, набирают силу молодые кадры и воплощаются самые смелые проекты, - сказал он.

В свою очередь, председатель городской думы Светлана Иванова акцентировала внимание на исторической значимости момента.

- Мы с вами делаем историю. Сегодня заполняем новую, яркую страницу нашей летописи. Ведь город - это люди. Характер тюменцев - это характер победителей и созидателей. Согласно статистике, здесь проживают 872 тысячи человек. Но мы знаем точно, что их гораздо больше. Сюда хотят переехать, здесь хотят растить детей. Именно люди вкладывают профессионализм и любовь, чтобы Тюмень стала еще краше, - подчеркнула Светлана Владимировна.

В рамках мероприятия награды получили и четыре депутата городской думы. И. о. председателя регионального парламента, руководитель фракции «Единой России» Андрей Артюхов вручил благодарственные письма Тюменской областной думы Виктору Корчагину, Дмитрию Елагину, Александру Соловьеву и Наталии Путиной.