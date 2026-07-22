Бабье лето по расписанию: синоптики пообещали тюменцам теплую осень

Гидрометцентр РФ дал прогноз для Тюменской области на осень 2026 года. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Гидрометцентра РФ дали прогноз на осень 2026 года в Тюменской области. По данным ведомства, затяжных погодных аномалий не ожидается.

В сентябре и октябре среднемесячная температура будет держаться в пределах климатической нормы с отклонением не более 1 градуса в сторону «плюса».

В пресс-службе уточнили, что ранее рассматривался вариант аномально теплой осени, но долгосрочный прогноз был скорректирован.

Среднемесячная норма для Тюмени составляет +17°C в сентябре и около +9 °C в октябре. Внутри сезона разброс большой. В сентябре ещё могут быть тёплые дни +17…+23 °C, иногда до +25 °C, но ночи уже прохладные +6…+11 градусов Цельсия. Октябрь обычно становится месяцем активного погодного перелома — днём около +9…+16 °C, ночью 0…+7 °C. А в ноябре уже заметно холоднее: днём около -10 °C, ночью — порядка -15…-6 °C.

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменская область «поплыла». Регион накрыла вторая волна паводка. Уровень воды в Туре продолжает расти. Власти приняли решение ввести режим повышенной готовности в некоторых районах региона. Где в Тюменской области ввели режим ЧС на 22 июля 2026 года: гид по зонам потопа.

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