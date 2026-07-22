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НовостиОбщество22 июля 2026 11:25

Бабье лето по расписанию: синоптики пообещали тюменцам теплую осень

Гидрометцентр РФ дал прогноз для Тюменской области на осень 2026 года
Виктория ГАВРИК
Гидрометцентр РФ дал прогноз для Тюменской области на осень 2026 года.

Гидрометцентр РФ дал прогноз для Тюменской области на осень 2026 года.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Гидрометцентра РФ дали прогноз на осень 2026 года в Тюменской области. По данным ведомства, затяжных погодных аномалий не ожидается.

В сентябре и октябре среднемесячная температура будет держаться в пределах климатической нормы с отклонением не более 1 градуса в сторону «плюса».

В пресс-службе уточнили, что ранее рассматривался вариант аномально теплой осени, но долгосрочный прогноз был скорректирован.

Среднемесячная норма для Тюмени составляет +17°C в сентябре и около +9 °C в октябре. Внутри сезона разброс большой. В сентябре ещё могут быть тёплые дни +17…+23 °C, иногда до +25 °C, но ночи уже прохладные +6…+11 градусов Цельсия. Октябрь обычно становится месяцем активного погодного перелома — днём около +9…+16 °C, ночью 0…+7 °C. А в ноябре уже заметно холоднее: днём около -10 °C, ночью — порядка -15…-6 °C.

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменская область «поплыла». Регион накрыла вторая волна паводка. Уровень воды в Туре продолжает расти. Власти приняли решение ввести режим повышенной готовности в некоторых районах региона. Где в Тюменской области ввели режим ЧС на 22 июля 2026 года: гид по зонам потопа.

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