Тюменцам рассказали, как спасти летом от жары свой смартфон

Главное правило - дать смартфону остыть естественным путем в затененном месте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом смартфоны часто перегреваются. Это замедляет работу гаджета, а в некоторых случаях и вовсе приводит к поломке. Как спасти летом смартфон от перегрева расскажут тюменцам опытные эксперты.

Главными внутренними источниками нагрева и нарушения теплообмена становятся процессор и графический чип. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, во время выполнения интенсивных задач процессор смартфона работает на высоких частотах. Гаджет начинает потреблять большое количество энергии и перегревается. Дополнительную нагрузку создают аккумулятор, яркий экран, а также активная передача данных.

Также при слабом сигнале сети смартфон тратит больше энергии на поиск связи, что также провоцирует рост температуры. Плотные чехлы из толстых материалов тоже ухудшают теплоотвод. А самое важное: ни в коем случае не оставляйте гаджет под прямыми солнечными лучами.

- Даже если устройство выключено, солнце способно нагреть его поверхность до критических значений. Не менее опасно использовать смартфон во время зарядки в жарком месте, особенно для требовательных игр или просмотра видео высокого качества, - заявляет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв.

Если гаджет сообщает о перегреве, сразу же перенесите его в тень или прохладное помещение с кондиционером. Выключите его или переведите в режим энергосбережения. также нужно снизить яркость экрана, закрыть приложения в фоновом режиме и снять чехол и отключить неиспользуемые модули GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Ни в коем случае не вздумайте класть телефон в морозильную камеру и не подставляйте его под прямой поток ледяного воздуха из кондиционера. Резкий перепад температур чреват образованием конденсата как снаружи, так и внутри корпуса, что ведет к коррозии и короткому замыканию. Главное правило - дать смартфону остыть естественным путем в затененном месте, отключив все лишние функции, уточняет tmn.aif.ru.

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