Эксперты уверяют, что рынок российской интернет-торговли ждет масштабная очистка

Для продавцов с сомнительной продукцией подтверждение подлинности станет серьезным препятствием Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С сентября 2026 года правила продажи товаров в сети кардинально изменятся: продавцов обяжут подтверждать подлинность и безопасность продукции официальными документами.

Главная цель нововведений — вытеснить с маркетплейсов подделки, которые в последние годы заполнили популярные площадки. Для покупателя это означает дополнительные гарантии безопасности, особенно в таких категориях, как детские товары, косметика и электроника.

«Это значительный, хоть и несколько запоздалый шаг к наведению порядка. В последние годы маркетплейсы стали золотым дном для распространителей контрафакта, — поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. — В долгосрочной перспективе это приведет к более чистому и безопасному рынку, повысив доверие к онлайн-платформам в целом».

По мнению экспертов, добросовестные поставщики, которые и раньше работали «в белую», только выиграют.

«Они могут воспринять изменения позитивно, так как правила уравняют их в конкуренции с теми, кто продает подделки», — отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Однако он предупреждает, что даже легальному бизнесу придется столкнуться с дополнительными временными и организационными затратами.

Сложнее всего придется индивидуальным предпринимателям и представителям малого бизнеса. Сбор сертификатов на небольшие партии товара может стать для них ресурсозатратным процессом.

«Для продавцов с сомнительной продукцией подтверждение подлинности станет серьезным препятствием. Им придется либо искать легальные каналы поставок, либо уходить с рынка, — считает Дмитрий Морковкин. — Мы ожидаем период адаптации, в течение которого часть продавцов может даже взять паузу, пока не урегулирует вопросы с документацией».

Несмотря на жесткие требования, эксперты опасаются, что недобросовестные игроки попытаются найти лазейки. В частности, может вырасти спрос на услуги организаций, выдающих документы «на поток» без реальных проверок.

«Недобросовестные продавцы могут предоставлять поддельные сертификаты или декларации, — предупреждает Сергей Толкачев. — Возможны попытки замаскировать товар под менее требовательную категорию или предоставлять документы на схожий товар в надежде на поверхностную проверку. Если контроль со стороны маркетплейсов будет формальным, нововведение рискует стать очередной "бумажной" мерой».

Для рядового потребителя плюсы очевидны: наличие документов упрощает возврат товара и доказательство оригинальности при гарантийных случаях. Эффективность реформы теперь напрямую зависит от того, насколько тщательно онлайн-магазины будут модерировать документацию.

Как подчеркивают эксперты, в первые месяцы после внедрения правил возможна «турбулентность» — жалобы продавцов и технические сбои, но итогом должен стать качественный скачок в безопасности онлайн-шопинга.