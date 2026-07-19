Ради 440-летия Тюмени на один день объединятся два театра

Фото: цЫркъ•Музей на Петровке “Высокие Братья”

Жителей Тюмени и гостей города 25 июля ожидает большой фестиваль, который устраивают в честь 440-летнего юбилея города.

В 14 часов от администрации Тюмени до Центральной площади отправится театральное шествие участников фестиваля «Энергия улиц», которую организовали два известных городских театра: «Ангажемент» и Мимикрия».

Основное представление раскинется на Центральной площади с 15 до 20 часов в Здесь выступят уличные театры и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, которые работают в жанрах цирка, акробатики, клоунады, музыки и театра.

Так столицу России представят два участника: театр клоунады «Высокие братья» со спектаклем «Дурацкий цЫркъ» и театр «За углом» с цирковым представлением «Лисапед шоу». Из Северной столицы - города Санкт-Петербурга прибудет клоунесса Ольга Скрипачева. Она откроет шоу-спектакль «Клоунада женского рода».

Наш «Ангажемент» и цирк-студии «Икар» покажут тюменцам и гостям спектакли - «Рыжий чулок» и «Веселая семейка». Анимационная группа «Чудаки» театра «Мимикрия» покажут представления на церемониях открытия и закрытия, пишет «Вслух.ру».

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