Хранитель музея в Ембаево презентовала книгу о купце-благотворителе Нигматулле Сейдукове

Фото: Ембаевский краеведческий музей

Хранитель музея в селе Ембаево Тюменского района Нэля Файзуллина презентовала издание «Нигматулла-хаджи: знатный бухарец земли Тюменской». Эта книга рассказывает о жизни и благотворительной деятельности Нигматуллы Кармышакова-Сейдукова.

Презентация издания тиражом в 200 экземпляров состоялась в старинном здании медресе-музее, куда прибыли краеведы и историки из Тюмени и Тобольска. Почетным гостем стала праправнучка купца Эльмира Шарапова. В книге говорится не только о самом купце, но и о краеведческих находках, есть рассказы о традициях сибирских татар и бухарцев. Книга формата А4 напечатана на мелованной глянцевой бумаге цветной офсетной печатью, облечена в твердый переплет, имеет цветные фронтиспис, форзац и нахзац, большое количество иллюстраций.

Нигматулла Кармышаков-Сейдуков стал знаменит тем, что в 1882 году за свой счет построил 170 домов для погорельцев в Енбаевских юртах, а в неурожайный 1892 год оказывал материальную поддержку и татарам, и русским. На его средства в Ембаево были возведены мечеть и медресе, а также открыта школа и библиотека, пишет «Тюменская область сегодня».