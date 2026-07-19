Мощные ливни обрушатся на Тюмень в ночь на 20 июля

Фото: ЧС Тюмень

Тюмень продолжит уходить под воду, а уровень воды в Туре уже на 19 июля превысил 730 см над уровнем нулевого поста. Набережная затапливается, а дорожные службы не успевают откачивать воду с улиц города. В ночь на 19 июля шел дождь, он продолжает идти и сейчас. По прогнозу синоптиков, в ночь на 20 июля осадки только усилятся.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью сильный дождь, днём кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до +16...+18 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +23...+25 градусов Цельсия.

В администрации Тюмени горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также строго соблюдать скорость и дистанцию.

Городские службы просят организовать превентивные мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Тем временем, прокуратура Тюменской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в период обильных дождей в регионе.

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