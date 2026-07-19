В Ишиме пьяная троица устроила драку, после которой одному из них сломали кости

Упавший друг получил сотрясение мозга, перелом скулы и носа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алкопосиделки завершились для троих приятелей из Ишима жестокой дракой, в ходе которой одному из них сломали нос, скулу и довели до сотрясения мозга.

По данным УМВД по Тюменской области, в феврале 2026 года двое жителей Ишима вместе распивали спиртные напитки в гостях у их приятеля. Вечером, изрядно пьяные гости собирались домой, как вдруг, между ними возникла ссора. Ишимец 1996 года рождения, не найдя аргументов, сначала несколько раз ударил дружка по лицу, а когда тот упал, начал жестоко избивать его по голове и туловищу. После такого выяснения отношений, упавший друг получил сотрясение мозга, перелом скулы и носа.

В отношении драчуна было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

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