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НовостиПроисшествия18 июля 2026 5:19

Тоболяк получил от приятеля по голове ножкой от стула и поехал в больницу

Тоболяк настучал по голове приятеля ножкой от стула
Нина БАРИНОВА
На помощь в ссоре пришел старый стул

На помощь в ссоре пришел старый стул

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В тобольскую полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился местный житель 1975 года рождения с травмой головы.

Сотрудники уголовного розыска выехали на место и выяснили, что раненый был у приятеля 1981 года рождения в гостях, где они распивали спиртное. В какой-то момент между альфа-самцами вспыхнула дикая ссора. Хозяин квартиры схватил лежавшую рядом ножку от стула и негостеприимно приложился ею по голове гостя. Хлынула кровь, оппонент был сражен, потребовалась помощь медиков. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

По данным УМВД по Тюменской области, в отношении владельца опасного орудия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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