«Самый лучший город превратился в вонючий...»: жители Тюмени массово жалуются на замор рыбы и тухлый запах воздуха и воды

Фото: ЧС Тюмень

Соцсети Тюмени заполонили жалобы на тухлый запах воды из под крана, неприятный запах в воздухе и замор рыбы на Туре. Даже автор этих строк, проживающей в мкр. Тюменский-2, уже который день чувствует вонь с улицы через окно, а водой боится даже просто помыться.

Вот что пишут тюменцы в соцсетях:

«Вы тоже задыхаетесь? Весь город накрыло такой вонью, что хоть противогаз надевай! Пахнет не болотом и не тиной, а самым настоящим дерьмом - канализацией прет отовсюду. Вода дома из крана тоже канализацией воняет!», «А вы заметили, что вчера из крана вода воняла болотом, а сегодня хлоркой? После мытья одной тарелки, руки стали шелушиться! Администрация разберитесь!», «Мы уже пережили и гарь, и смог, и кур сожженых, но это просто дно. Все знакомые жалуются, окна не открыть. Власти, ау! Где объяснение? Что за авария или что за «плановые работы»? Мы хотим знать, чем дышим!», «Тура, район Яр. Рыбы мертвой очень много, окунь, щука, язь. Завален весь берег», «Вчера вонючий дождь, сегодня вонючий туман», «Не могу понять что происходит в Тюмени, но сегодня прошел вонючий дождь. Очень пахнет с улицы, окно открыто. Прямо такой же запах как и от Туры. Нас кто-то травит или как это все понимать. В квартире вонище теперь стоит канализацией. На всякий случай лучше закрою окно. Кто без зонтов, сейчас волосы вылезут от такого дождя у прохожих», «Сегодня гуляла по набережной, по туре плывет по течению тина болотная, зелёная, доски, бревна и всякий мусор», «Что-то самый лучший город превратился в вонючий...», «Зарека! очень сильно воняет канализацией», «На Ватутина тоже вонь стоит», «Есть запашок*овнеца в центре. Людей приглашают на набережную на День города на шашлычок, а там вонь и гора дохлой рыбы», «Вонь даже в подъездах, окна лучше не открывать».

Фото: ЧС Тюмень

А ранее посетители набережной в Тюмени стали свидетелями такого явления: у берега Туры скопились сотни рыб - как живых, так и уже погибших. Видеозаписи, опубликованные в местных соцсетях, показывают, что рыба подплывает почти вплотную к краю воды, некоторые особи активно хватают воздух с поверхности, другие безжизненно лежат на мелководье.

Городские службы по охране водных ресурсов уже обратили внимание на мор рыбы и начали проводить официальную проверку. Сотрудники института рыбного хозяйства взяли необходимые образцы в трех точках течения реки. Они попытаются понять, насколько сильно пострадала фауна Туры и чем в дальнейшем это происшествие может обернуться. Результаты анализов будут готовы в конце июля.

Тем временем в водоканале заверили, что вода из под крана безопасно не только для купания, но и для питья.

- Сейчас в реке наблюдается период летнего паводка. Это нехарактерный паводок. Обычно в это время уровень воды падает, но сейчас он растет и уже соизмерим с уровнем весеннего повадка. В этой связи в воде сильные загрязнения. Растворенный в ней кислород упал с 6 до 0,8 мг на литр. Также очень большая цветность в воде. При норме 50 мг на литр, она составляет, сейчас она составляет более 300. На водозаборных сооружениях принимается ряд мер, направленных на изменение последствий качества воды в реке. Пробы и лабораторный контроль стали проводить чаще. Меняют дозы и точки реагентов , исходя из ситуации на реке. На текущий момент вода, подаваемая населению, абсолютно безопасна для питья, никакого вреда она не несет, – объяснили в «Росводоканале Тюмени».

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