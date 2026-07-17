Вода пахнет тиной: жители Тюмени жалуются на качество после летнего паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители Тюмени, получающие воду от Метелевского водозабора, массово жалуются на неприятный запах из-под крана. В пресс-службе «Росводоканал Тюмень» подтвердили проблему и ввели усиленный режим очистки.

Причиной ухудшения качества воды стал летний паводок и критическое падение уровня кислорода в Туре из-за подпитки болотными водами. Чтобы устранить запах, на очистных сооружениях в 10 раз увеличили дозировку порошкового угля и изменили пропорции реагентов, пишет «Тюменская область сегодня».

«Мы усилили контроль качества круглосуточно. По результатам лабораторных исследований регулируем процесс очистки», — пояснил начальник цеха по водоподготовке Константин Сливченков.

Горожан заверили, что вода полностью безопасна для использования. Напомним, ранее тюменцы сообщали о массовой гибели рыбы на набережной, что также связывают с нехваткой кислорода в реке.

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